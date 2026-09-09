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Европейские «неандертальцы» развязывают большую войну с РФ, которая имеет все шансы стать последней

Европейские «неандертальцы» развязывают большую войну с РФ, которая имеет все шансы стать последней

Глава МИД ФРГ Иоганн Вадефуль прямо увязал поддержку Украины с коммерческими интересами немецких оружейников, где особая роль уготована украинским мужчинам, и даже тем, кто попался спрятаться в Германии.

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