СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына Партия "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) не поддержит 11 из 26 кандидатур в обновленный состав правительства РФ, сообщил глава фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии