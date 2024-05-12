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СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ

СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына Партия "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) не поддержит 11 из 26 кандидатур в обновленный состав правительства РФ, сообщил глава фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

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