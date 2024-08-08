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"По щелчку не получится": Карен Шахназаров о главной битве России

"По щелчку не получится": Карен Шахназаров о главной битве России

Фото: Freepik.com Сменить сознание элиты "по щелчку не получится", на это понадобятся не месяцы, а годы.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Человека дисципилинируют исключительно товаро-денежные отношения. Какая Финансовая система, которая тянет за собой все остальные общественные институты (потому что ВСЁ СУЩЕСТВУЕТ НА ДЕНЬГИ) - таково и большинство людей. Они, как пластилин перелепляются в одно мгновение. Так что сейчас, когда мир ждет полное обнуление, и в нем невозможно будет купить себе всё желаемое,  люди будут ценится только своими знаниями, талантами и общественно-полезным трудом. И тогда, кто был всем-станет ничем. И наоборот. Время старого мира истекло, песочные часы переворачиваются.
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18 час.
Natalija Osminina
Невозможно годами, соразмерными с 30-ью годами, идти назад. Это вперед поднимаются медленно, как по лестнице,  а назад с нее скатываются кувырком- мгновенно. Вот это и будет полное обнуление. А оно может наступтть только в одном случае- когда то, что давало жизнь населению всей &quot;цивилизованной&quot; планеты, вдруг исчезнет. Самый безобидный вариант- это исчезнет бабло - мыльный пузырь доллара. И родятся новые деньги, привязанные к реальным ресурсам.
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18 час.
Natalija Osminina
Пир во время чумы, пляски тех, кто осатанел, служа Дьяволу. &quot;надо что-то делать&quot; - уничтожать ворюг и коррупционеров, прекращать торговлю душами, гражданством, медалями и пр. Твердо встать на позицию духовных ценностей, как первые христиане. Когда эти ценности равны цене жизни. Очнуться наконец на пороге гибели, и осознать, что уже стоишь на краю Бабьего Яра, на пороге Преисподней. 2.5 года назад легко было сказать Путину: &quot;Ну, тогда мы все в Рай, а они просто сдохнут&quot;. Но и Рай надо заслужить. И вовсе не только местом проживания в России. А местом обитания твоей души. И пока что те, кто беснуется на пирах за российскими столами, идут прямиком в Ад вместе с теми, кто служит богу Мамоне старого мира. Вот так меняются боги. Незаметно, типа православные, стали открыто служить Мамоне. Вот это и есть мир Оруэлла. Когда декларируется одно, а делается противоположное.
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18 час.

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