"По щелчку не получится": Карен Шахназаров о главной битве России

Natalija Osminina Человека дисципилинируют исключительно товаро-денежные отношения. Какая Финансовая система, которая тянет за собой все остальные общественные институты (потому что ВСЁ СУЩЕСТВУЕТ НА ДЕНЬГИ) - таково и большинство людей. Они, как пластилин перелепляются в одно мгновение. Так что сейчас, когда мир ждет полное обнуление, и в нем невозможно будет купить себе всё желаемое, люди будут ценится только своими знаниями, талантами и общественно-полезным трудом. И тогда, кто был всем-станет ничем. И наоборот. Время старого мира истекло, песочные часы переворачиваются.

Natalija Osminina Невозможно годами, соразмерными с 30-ью годами, идти назад. Это вперед поднимаются медленно, как по лестнице, а назад с нее скатываются кувырком- мгновенно. Вот это и будет полное обнуление. А оно может наступтть только в одном случае- когда то, что давало жизнь населению всей "цивилизованной" планеты, вдруг исчезнет. Самый безобидный вариант- это исчезнет бабло - мыльный пузырь доллара. И родятся новые деньги, привязанные к реальным ресурсам.