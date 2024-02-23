SK hynix уже распродала всю квоту выпуска памяти HBM на текущий год Пока SK hynix удаё...

SK hynix уже распродала всю квоту выпуска памяти HBM на текущий годПока SK hynix удаётся удерживать статус основного поставщика микросхем HBM3 для компании NVIDIA, которая оснащает ею свои востребованные на рынке ускорители вычислений.
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