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Царьград

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В Новосибирске картофель за 12 месяцев подорожал в два раза

В Новосибирске картофель за 12 месяцев подорожал в два раза

Обновлены данные Новосибирскстата об уровне инфляции и росте цен.В первых числах нового года Центральный банк, Федеральная служба государственной статистики и Новосибирскстат, как представитель Сибирского региона, традиционно публикуют сводную информацию об изменениях цен.

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