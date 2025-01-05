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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монреаль» по ходу одного выезда обыграл 4 последних обладателей Кубка Стэнли и проиграл «Чикаго»

Примечательно, что все 4 победы одержаны над обладателями Кубка Стэнли четырех предыдущих сезонов – «Флоридой» (4:0), «Тампой» (5:2), «Вегасом» (3:2) и «Колорадо» (2:1 Б).

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