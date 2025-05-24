Гламурный нью-йоркский ресторан предлагает еду из помойки

Недавно открывшийся ресторан Нью-Йорка под названием «wastED» потряс видавшую виды местную публику. Он ориентирован на богатых посетителей, однако потчует гостей блюдами из продуктов, которые большинство из нас, не задумываясь, отправили бы в помойку.