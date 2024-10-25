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Советник премьер-министра Грузии назвал вступление страны в НАТО нереальным

Советник премьер-министра Грузии назвал вступление страны в НАТО нереальным

Вступление Грузии в НАТО в ближайшее время не является реалистичным. Об этом 25 октября заявил советник грузинского премьер-министра, бывший спецпредставитель по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

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