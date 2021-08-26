Газета Труд

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Ступка вам – не мешок картошки

Ступка вам – не мешок картошки

Богдана Сильвестровича нет с нами уже более девяти лет. Его уход летом 2012 года стал шоком для коллектива театра имени Франко, который он возглавлял на протяжении ряда лет, для всей Украины, для любителей кино на всем постсоветском пространстве.

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