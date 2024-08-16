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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Ленивые голубцы с фаршем и рисом

ИНГРЕДИЕНТЫ ПОРЦИИ 6 Рис 50 г Репчатый лук 1 головка Морковь 1 штука Растительное масло 75 мл Белокочанная капуста 400 г Мясной фарш 500 г Куриное яйцо 1 штука Сметана 200 г Томатный соус пассата 200 г Соль по вкусу Молотый черный перец по вкусу ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1 ЧАС 30 МИНУТ 1.

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