Украинский БПЛА атаковал университет спецназа имени Путина в Чечне - это первый удар по республике

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке украинского беспилотника. По его словам, в результате загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) Гудермесе.
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