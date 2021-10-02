Мой мужчина не зовет меня замуж

Александр СтрелецМой мужчина не зовет меня замуж Подслушали у замужних Сожительствую с заботливым и хорошим мужчиной, во всём положительный. Но замуж не зовёт.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СтепанченкоНе делает предложения из осторожности. Один раз уже обжегся. Чувствует, что не смотря на сложившиеся хорошие отношения, это всего лишь отношения, но не любовь. И не зря не уверен в ней. Она: то ли уходить, то ли изменять начать.Незнакомка 03 Незнакомка 03УХОДИТЬНезнакомка 03 Незнакомка 03УХОДИТЬVera DobryaginaЕрунда какая-то...Одна ждёт, другой не хочет, ну поживите ещё лет десять, может у кого что и изменится...Комментировать
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