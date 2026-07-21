Трамп объявил об ударе по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

США намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с ливанским коллегой, которая транслировалась на YouTube-канале Белого дома.
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