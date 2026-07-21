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Наш потерянный мир

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Трамп объявил об ударе по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

Трамп объявил об ударе по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

США намерены нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с ливанским коллегой, которая транслировалась на YouTube-канале Белого дома.

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