Белорусский генерал: НАТО готовится к военному конфликту с Союзным государством

МИНСК, 5 ноября, ФедералПресс. Расширение военного присутствия НАТО рядом с границами Союзного государства, а также растущие военные бюджеты стран альянса говорят о том, что блок фактически нацелен на вооруженное противостояние с Беларусью и Россией.
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