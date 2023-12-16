Власти Польши заявили о фальсификации экспертизы по крушению Ту-154 под Смоленском

В авиакатастрофе, которая произошла в 2010 году, погиб президент страны Лех Качиньский.Польская комиссия, которая занималась расследованием крушения правительственного Ту-154 под Смоленском, фальсифицировала результаты экспертиз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии