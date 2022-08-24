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Россиян предупредили об аномальной жаре

Россиян предупредили об аномальной жаре

Жителям европейской части России в ближайшие 5 дней предстоит встреча с аномально жаркой погодой.Температура выше климатической нормы на 6–10 градусов прогнозируется практически на всей территории европейской части России с 24 по 28 августа.

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