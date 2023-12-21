NYT: еще в 16 штатах подали иски с требованием не допустить Трампа к выборам

Как сообщает The New York Times со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare, еще в 16 штатах Америки поданы иски с требованием не допустить экс-президента США Дональда Трампа к участию в процедуре отбора кандидата от партии республиканцев на выборах президента Штатов 2024 года.