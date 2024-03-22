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В Удмуртии прекратили производство по делу о банкротстве ДП «Ижевское»

В Удмуртии прекратили производство по делу о банкротстве ДП «Ижевское»

Ижевск. Удмуртия. Банкротная процедура в отношении АО «ДП Ижевское» прекращена. Об этом в своём ТГ-канале сообщил директор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников, также являющийся антикризисным управляющим АО «ДП Ижевское» и АО «Удмуртавтодор».

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