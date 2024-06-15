УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

99 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Зиборов
    США устанавливают на планете новый американский порядок - бомбят все страны по порядку...Володин: Депутаты...
  • Александр Зиборов
    США считают себя главными на планете, они - ГЛАВНЮКИ.Володин: Депутаты...
  • Александр Зиборов
    США обнаружили над богатыми месторождениями какую-то Украину и не хотят, чтобы они достались России и Китаю...Володин: Депутаты...

Володин: Депутаты Рады обсуждают предложение Путина 

Володин: Депутаты Рады обсуждают предложение Путина 

Со слов Володина, на сегодняшний день единственным легитимным субъектом со стороны Украины является Верховная Рада и только она может участвовать в достижении каких-либо договоренностей, пишет РИА «Новости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
США обнаружили над богатыми месторождениями какую-то Украину и не хотят, чтобы они достались России и Китаю...
Ответить
15 час.
Александр Зиборов
США считают себя главными на планете, они - ГЛАВНЮКИ.
Ответить
15 час.
Александр Зиборов
США устанавливают на планете новый американский порядок - бомбят все страны по порядку...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх