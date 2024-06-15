Со слов Володина, на сегодняшний день единственным легитимным субъектом со стороны Украины является Верховная Рада и только она может участвовать в достижении каких-либо договоренностей, пишет РИА «Новости».
Володин: Депутаты Рады обсуждают предложение Путина
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Александр Зиборов
США обнаружили над богатыми месторождениями какую-то Украину и не хотят, чтобы они достались России и Китаю...
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15 час.
Александр Зиборов
США считают себя главными на планете, они - ГЛАВНЮКИ.
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15 час.
Александр Зиборов
США устанавливают на планете новый американский порядок - бомбят все страны по порядку...
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15 час.
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