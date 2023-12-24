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Политический вестник

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Путин объяснил, как Россия и Европа разделят Украину

Путин объяснил, как Россия и Европа разделят Украину

Путин рассказал, как Россия будет делить Украину с Европой, Зеленский не смог объяснить, где он возьмет войска, но за него это сделали другие, политические партии начали выдвигать своих кандидатов на выборы президента, «богема» в Москве потрясла голыми телесами, чем потрясла общественное мнение.

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