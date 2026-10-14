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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс о просмотре матчей Джордана в детстве: «Это было похоже на поход в кинотеатр»

Форвард «Сиксерс» Леброн Джеймс в новом выпуске подкаста Mind the Game выразил почтение 6-кратному чемпиону НБА Майклу Джордану, с ностальгией вспомнив, какие эмоции испытывал от его игры в юности.

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