Захарова предостерегла главу МИД Польши за призывы поставить Киеву ракеты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который призвал ужесточить санкции против России и поставить Украине ракеты дальнего радиуса действий.
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