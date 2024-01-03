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Захарова предостерегла главу МИД Польши за призывы поставить Киеву ракеты

Захарова предостерегла главу МИД Польши за призывы поставить Киеву ракеты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который призвал ужесточить санкции против России и поставить Украине ракеты дальнего радиуса действий.

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Комментарии
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СС
Серж Серов
Да клали они на эти предостережения,сколько их получил Запад и что...?!
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