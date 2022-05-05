На строительстве скоростной автодороги в Нижегородской области началась укладка асфальта

На участке предприятия на М‑12, 4 этап (км 223 – км 265, Муром – Арзамас) началась укладка асфальтобетонных слоев дорожной одежды как в нижний слой покрытия (лево), так и в верхний слой основания (право), рассказывает начальник ПТО Олеся Путекова.