Песков: у Путина запланирован разговор с премьером Ирака с глазу на глаз

Президент России Владимир Путин во вторник, 10 октября, помимо официальных переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани с участием делегаций обеих стран также поговорит с ним «с глазу на глаз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии