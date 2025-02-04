Зе-команда спалилась на Порошенко

Лишение экс-президента Украины, главы фракции «Европейская солидарность» в Раде Петра Порошенко права участвовать в заседаниях на полгода, принятое недавно «Слугами народа», свидетельство того, что правящий режим готовится к предстоящим выборам.
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