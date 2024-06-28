Орбан заявил, что не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Венгрия не поддержит кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, потому что она использует европейские правила для политического давления на Будапешт, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.