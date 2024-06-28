info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Фактурович
    История дураков ничему не учит.Затулин назвал сл...
  • Валерий
    Вновь нас втягивают в словопрения.Россия не намерен...
  • Вик Норд
    Это диверсия Путина,агент завербованный...На болгарской АЭС...

Орбан заявил, что не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Орбан заявил, что не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК

БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Венгрия не поддержит кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, потому что она использует европейские правила для политического давления на Будапешт, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх