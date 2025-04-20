Страна и люди
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Страна и люди

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Харьков — всё? Зеленский приказал делать из горожан «партизан»

Харьков — всё? Зеленский приказал делать из горожан «партизан»

В «404-й» боятся, что фронт ВСУ может рухнуть под Купянском и на Изюмском направлении, а там — бац, и русские в Чугуеве Гауляйтерство Харькова первым откликнулось на призыв просроченного Зеленского вновь создавать центры по сопротивлению «ворогу», то есть быть готовым к «партизанской борьбе с орками».

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Комментарии
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владимир рябченко
Если мотивация только посулы материальных преференций, то это до первых потерь...
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10 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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10 час.
Надежда
Мало жертв этому вурдалаку...
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9 час.
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