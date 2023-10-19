Отличившимся артиллеристам ЦВО вручили медали Суворова, Жукова и «За отвагу»

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры награждения военнослужащих артиллерийского гвардейского полка танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), которые отличились в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
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