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Предсказано будущее рубля после ослабления доллара

Предсказано будущее рубля после ослабления доллара

Резкое повышение тарифов США приводит к тому, что доллар, который традиционно считался защитным активом, сегодня демонстрирует падение не только по отношению к рублю, но и к другим мировым валютам, сообщил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.

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