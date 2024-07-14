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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющенко о Рудковской: «Мне повезло с женой. Это в хорошем плане монстр, машина, танк»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что ему повезло с супругой – Яной Рудковской.

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