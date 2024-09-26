Деятельность группы «чёрных» лесорубов, спиливших в Алтайском крае 58 берёз, пресекли сотрудники полиции

В Алтайском крае сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили и пресекли противоправную деятельность группы, четверо участников которой занимались незаконной рубкой лесных насаждений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии