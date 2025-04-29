Минфин РФ хочет устроить законодательную революцию в вопросе уплаты туристического налога

Минфин РФ предлагает освободить санатории от уплаты туристического налога. Соответствующее предложение содержится в подготовленном ведомстве законопроекте для реализации положений основных направлений налоговой политики.
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