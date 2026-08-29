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Регионы России

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Дина Аверина и Дмитрий Соловьев стали родителями сына Льва

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев стали родителями сына Льва

Известные российские спортсмены, выдающаяся художественная гимнастка Дина Аверина и чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, сообщили о рождении сына.

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