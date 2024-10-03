Задержания глав диаспор: «Тут любой комментарий будет лишним и испортит впечатление от новости»

ТМ Татьяна Маштакова И в самом деле какие могут быть комментарии, ибо этого давно ждали в России...

ninikooo Митусова С почином! Разогнать все ОПГ диаспоры, руководящее звено « приземлить по соответствующим статьям Ук РФ с лишением гражданства, разогнать все клубы ММА- где проходит подготовка убийц, и молельные дома, где готовят террористов.