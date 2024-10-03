"В Иркутске оперативники задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции.
Задержания глав диаспор: «Тут любой комментарий будет лишним и испортит впечатление от новости»
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
И в самом деле какие могут быть комментарии, ибо этого давно ждали в России...
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6 час.
ninikooo Митусова
С почином! Разогнать все ОПГ диаспоры, руководящее звено « приземлить по соответствующим статьям Ук РФ с лишением гражданства, разогнать все клубы ММА- где проходит подготовка убийц, и молельные дома, где готовят террористов.
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5 час.
лл
лина любимцева
Толку, что задержали... ОДИН звонок "сверху" -и всех отпустят... Эта "добрая воля" уже остох..чертела... Нужно взять бензопилу и отпилить эту "добрую волю" к чертовой матери. И выбросить на помойку...
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1 час.
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