Планетологи объяснили активность гейзеров на спутнике Сатурна

Планетологи при помощи численного моделирования подтвердили идею о том, что сдвиговые движения разломов в южной полярной области спутника Сатурна Энцелада, вызванные приливными силами со стороны планеты, могут объяснить наблюдаемые двухпиковые периодические колебания активности и яркости гейзеров на Энцеладе.