Планетологи объяснили активность гейзеров на спутнике Сатурна

Планетологи при помощи численного моделирования подтвердили идею о том, что сдвиговые движения разломов в южной полярной области спутника Сатурна Энцелада, вызванные приливными силами со стороны планеты, могут объяснить наблюдаемые двухпиковые периодические колебания активности и яркости гейзеров на Энцеладе.
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