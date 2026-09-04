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Калуга-поиск

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Кросс нации в Калуге пройдёт 26 сентября

Кросс нации в Калуге пройдёт 26 сентября

26 сентября в Калуге и других городах пройдёт "Кросс нации - 2026". В этом году массовый забег посвящён Году единства народов страны.

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