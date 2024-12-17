23-я встреча специальных представителей Китая и Индии по пограничным вопросам пройдет в Пекине

Пекин, 16 декабря /Синьхуа/ -- Согласно договоренности, достигнутой Китаем и Индией, специальный представитель КНР по пограничным вопросам между Китаем и Индией, член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и специальный представитель Индии по пограничным вопросам между Индией и Китаем, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал 18 декабря в Пекине проведут 23-ю встречу специальных представителей Китая и Индии по пограничным вопросам.