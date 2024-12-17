Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

23-я встреча специальных представителей Китая и Индии по пограничным вопросам пройдет в Пекине

Пекин, 16 декабря /Синьхуа/ -- Согласно договоренности, достигнутой Китаем и Индией, специальный представитель КНР по пограничным вопросам между Китаем и Индией, член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и специальный представитель Индии по пограничным вопросам между Индией и Китаем, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал 18 декабря в Пекине проведут 23-ю встречу специальных представителей Китая и Индии по пограничным вопросам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх