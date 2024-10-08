(всех мигрантов необходимо отправить в их сразийские аулы и кишлаки, и пусть они в свои страны "несут тепло", а мы и так обойдёмся) Шамиль Аляутдинов уверен, что прибывающие в Россию мигранты делают нашу страну только лучше.