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«Зимний путеводитель по Сухуму»: как в Абхазии выживают без электричества

«Зимний путеводитель по Сухуму»: как в Абхазии выживают без электричества

Вот уже два месяца, как в Абхазии начались веерные отключения электричества. Люди, наученные горьким опытом предыдущих зим, морально были готовы к этой ситуации, но в какой-то момент все вышло из-под контроля.

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