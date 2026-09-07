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Царьград

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Андрей Туманов рассказал, как бархатцы отпугивают вредителей

Андрей Туманов рассказал, как бархатцы отпугивают вредителей

Андрей Туманов, председатель "Садоводы России", сообщил, что бархатцы могут отпугивать вредителей моркови, лука и облепихи своим запахом, создавая дополнительную защиту, но не являются радикальным средством борьбы с вредителями.

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