В столице Венесуэлы прозвучали выстрелы

Выстрелы прозвучали на улицах Каракаса во время протестов. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что на улицах столицы Венесуэлы прозвучало несколько выстрелов, из-за чего большое число людей устремилось скрыться с открытых мест.