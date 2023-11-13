Британские военные медики получили невероятно реалистичный манекен

Подготовка военных медиков имеет свою специфику. Она коренным образом отличается от подготовки студентов профильных гражданских ВУЗов и требует большей скорости реакции на меняющиеся условия и выработку умения быстро и правильно принимать … .
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