Маск раскрыл истинные намерения Европы на Украине

Лидеры европейских стран хотят вечной войны на Украине. Такое мнение выразил американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии