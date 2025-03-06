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Маск раскрыл истинные намерения Европы на Украине

Маск раскрыл истинные намерения Европы на Украине

Лидеры европейских стран хотят вечной войны на Украине. Такое мнение выразил американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х.

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