Коронавирус в тульских школах – что известно о введении дистанционного обучения

Тульская область буквально "окружена" регионами, в которых выявлен новый омикрон-штамм коронавируса. Резкий рост заболеваемости заставил родителей школьников и профильные ведомства задуматься о возможном переводе детей на дистанционное обучение.
Тульская область буквально "окружена" регионами, в которых выявлен новый омикрон-штамм коронавируса. Резкий рост заболеваемости заставил родителей школьников и профильные ведомства задуматься о возможном переводе детей на дистанционное обучение.
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