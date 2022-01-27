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Коронавирус в тульских школах – что известно о введении дистанционного обучения

Коронавирус в тульских школах – что известно о введении дистанционного обучения

Тульская область буквально "окружена" регионами, в которых выявлен новый омикрон-штамм коронавируса. Резкий рост заболеваемости заставил родителей школьников и профильные ведомства задуматься о возможном переводе детей на дистанционное обучение.

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