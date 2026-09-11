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В США подтвердили приглашение России на встречу министров энергетики G20

В США подтвердили приглашение России на встречу министров энергетики G20

Россия получила приглашение принять участие во встрече министров энергетики стран «Большой двадцатки», которая пройдет в американском Хьюстоне 14–16 сентября.

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