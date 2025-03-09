Как мстят артистам, поддержавшим СВО? Запашный привёл яркие и печальные примеры

Абсолютно с вами согласна! Киркоров, вошедший не в ту дверь, Нагиев-Задов, ползающая в нижнем белье с бокалом Лолита и иже с ними ничего кроме отвращения и рвотного рефлекса не вызывают. А ведь кто-то ходит на их концерты..? Вот всех, кто рвётся на их концерты, можно смело считать врагами России

Константин Беляев

Как бы не получилось, по вашему определению, что врагов у России значительно больше, чем друзей. А Россия, это, в первую очередь, граждане страны, которых, вы определяете врагами. По вашему Россия враг России. Я сам не любитель этих персонажей статьи, но знаю точно, что на их концерты, особенно в провинциях, приходит, и готово прийти достаточно большое количество зрителей. Но и добровольцев на СВО тоже больше из провинции, т.к. там и с заработком (хлебом) и со зрелищами плохо. Думаю, что записывать всех этих людей во враги очень глупо, т.к. на них в основном страна то и держится. Не будьте дурой.