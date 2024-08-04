7 научно обоснованных «лайфхаков», которые звучат как бред

Насколько достоверно кукушка предсказывает количество отведенных лет — еще неизвестно, а вот сверчок точно может заменить термометр, в то время как золотая рыбка может выполнять функцию не только декора, но и мини-бара.
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