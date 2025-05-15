В Нижнем Новгороде открыта мемориальная доска, посвященная памяти бывшего заместителя министра внутренних дел СССР

В рамках объявленного в Российской Федерации Года защитника Отечества около администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти бывшего начальника УВД Горьковского облисполкома, заместителя Министра внутренних дел СССР – начальника Политического управления МВД СССР генерал-майора внутренней службы в отставке Карпочева Виктора Александровича, члена секции почетных членов правления Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел, бывшего председателя правления «Нижегородского землячества в столице».