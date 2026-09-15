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ПДД против зазубривания: в России решили обновить экзамен на права

ПДД против зазубривания: в России решили обновить экзамен на права

В России хотят изменить билеты на экзамене по вождению. Общественники уверены: в них слишком много теории, а порой в формулировках допускают ошибки и несоответствия.

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