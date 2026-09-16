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Царьград

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Эксперт рассказал, как снизить риски при вынужденной заправке АИ‑92

Эксперт рассказал, как снизить риски при вынужденной заправке АИ‑92

Технический эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин дал рекомендации на случай, если в автомобиль, не предназначенный для работы на бензине АИ‑92, пришлось залить это топливо.

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